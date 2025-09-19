Укр Рус
19 сентября, 08:00
Медицинское золото: что это на самом деле и почему оно такое дешевое

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Медицинское золото - это высококачественная бижутерия из нержавеющей стали, покрытая тонким слоем золота.
  • Оно характеризуется устойчивостью к внешнему воздействию, низкой ценой, гипоаллергенностью и подходит людям с чувствительной кожей.

Медицинское золото стоит значительно дешевле чем привычный нам драгоценный металл. Разница в цене колоссальная. Для сравнения, минималистичные серьги из обычного золота будут стоить примерно 5 тысяч гривен, а вот из медзолота – до 200 гривен.

Что такое медицинское золото?

Медицинское золото это высококачественная бижутерия, не являющаяся драгоценной, пишет 24 Канал.

Обычно в основе этого сплава – нержавеющая сталь. Чтобы металл имел золотистый цвет, его покрывают тонким слоем золота. Благодаря этому, такую бижутерию бывает нелегко отличить от драгоценности.

В чем преимущества медицинского золота:

  • устойчивость к внешнему воздействию (в том числе и перепаду температур);
  • низкая цена;
  • гипоаллергенность.

Обратите внимание! Медицинское золото хорошо подойдет людям с чувствительной кожей.

Заметим, что медицинское золото не имеет пробы. Ведь это украшение не является драгоценным. Именно поэтому дорогие камни, такие как сапфиры или бриллианты не вставляют в украшения из такого материала.

Что нужно знать о золоте?

  • 16 сентября стоимость золота установила новый рекорд. Цена этого металла достигла – 3 689,27 доллара за унцию.

  • Для сравнения, 9 сентября 1 унция золота достигала, рекордного на тот момент значения – 3 659 долларов. Этот металл продолжает дорожать.

  • За 2025 год стоимость золота выросла почти на 40%. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание этого металла.