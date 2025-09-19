Медицинское золото стоит значительно дешевле чем привычный нам драгоценный металл. Разница в цене колоссальная. Для сравнения, минималистичные серьги из обычного золота будут стоить примерно 5 тысяч гривен, а вот из медзолота – до 200 гривен.

Что такое медицинское золото?

Медицинское золото это высококачественная бижутерия, не являющаяся драгоценной, пишет 24 Канал.

Обычно в основе этого сплава – нержавеющая сталь. Чтобы металл имел золотистый цвет, его покрывают тонким слоем золота. Благодаря этому, такую бижутерию бывает нелегко отличить от драгоценности.

В чем преимущества медицинского золота:

устойчивость к внешнему воздействию (в том числе и перепаду температур);

низкая цена;

гипоаллергенность.

Обратите внимание! Медицинское золото хорошо подойдет людям с чувствительной кожей.

Заметим, что медицинское золото не имеет пробы. Ведь это украшение не является драгоценным. Именно поэтому дорогие камни, такие как сапфиры или бриллианты не вставляют в украшения из такого материала.

Что нужно знать о золоте?