Скільки вдасться отримати за лом золота після Миколая

Ціна золотого лому залежить від низки факторів. Зокрема, вартості золота на світовому ринку. Станом на 8 грудня, ціна цього металу там дещо зросла.

Яка закупівельна ціна на золото в ломі?

Першочергово вартість лому визначає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ

Важливо! Проба показує частку чистого золота у сплаві. Аби зрозуміти, який там відсоток, потрібно вказане на виробі значення розділити на 10. Розглянемо на прикладі: якщо на прикрасі написано 585, там – 58,5% золота.

8 грудня, регулятор встановив такі ціни:

для виробів, що мають 333 пробу – 1 865,82 гривні за грам;

375 пробу, ціна – 2 101,15 гривні за грам;

500 пробу – 2 801,53 гривні за грам;

583 пробу – 3 266,58 гривні за грам;

585 пробу – 3 277,79 гривні за грам;

750 пробу – 4 202,30 гривні за грам;

900 пробу – 5 042,75 гривні за грам;

999 пробу – 5 597,46 гривні за грам.

За скільки можна здати банківське золото зараз?

Нацбанк відкоригував закупівельні ціни на банківське золото. Станом на 8 грудня вони були такі:

ціна 5 659,66 гривні за грам – встановлена за банківське золото найвищої категорії;

5 642,68 гривні за грам – стільки коштує золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

5 603,06 гривень за грам – метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Що відбувається з ціною на золото зараз?