Сколько удастся получить за лом золота после Николая

Цена золотого лома зависит от ряда факторов. В частности, стоимости золота на мировом рынке. По состоянию на 8 декабря, цена этого металла там несколько выросла.

Какая закупочная цена на золото в ломе?

Первоначально стоимость лома определяет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ

Важно! Проба показывает долю чистого золота в сплаве. Чтобы понять, какой там процент, нужно указанное на изделии значение разделить на 10. Рассмотрим на примере: если на украшении написано 585, там – 58,5% золота.

8 декабря, регулятор установил такие цены:

для изделий, имеющих 333 пробу – 1 865,82 гривны за грамм;

375 пробу, цена – 2 101,15 гривны за грамм;

500 пробу – 2 801,53 гривны за грамм;

583 пробу – 3 266,58 гривны за грамм;

585 пробу – 3 277,79 гривны за грамм;

750 пробу – 4 202,30 гривны за грамм;

900 пробу – 5 042,75 гривны за грамм;

999 пробу – 5 597,46 гривны за грамм.

За сколько можно сдать банковское золото сейчас?

Нацбанк откорректировал закупочные цены на банковское золото. По состоянию на 8 декабря они были такие:

цена 5 659,66 гривны за грамм – установлена за банковское золото высшей категории;

5 642,68 гривны за грамм – столько стоит золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 603,06 гривен за грамм – металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.

Что происходит с ценой на золото сейчас?