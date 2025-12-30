Вдасться виручити значну суму: за скільки можна здати золото в ломі зараз

Вартість золота відчутно зросла протягом минулого тижня. У п'ятницю ціна цього металу встановила новий рекорд, а сьогодні – знизилась. Такі тенденції вплинули і на вартість лому.

Яка ціна золота в ломі зараз?

Вартість золота в ломі також залежить від проби, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Стало відомо, що станеться з монетами 1 та 2 гривні: в НБУ готуються до змін

Тобто, частки чистого золота в сплаві. Аби визначити цей відсоток, необхідно вказане на виробі значення розділити на 10. Наприклад, якщо проба 750, там 75% чистого золота, а все інше – домішки.

Закупівельні ціни на золотий лом зараз такі, повідомляє НБУ:

якщо виріб має 333 пробу, ціна – 1 990,98 гривні за грам;

375 пробу – 2 242,09 гривні за грам;

500 пробу – 2 989,46 гривні за грам;

583 пробу – 3 485,70 гривні за грам;

585 пробу – 3 497,66 гривні за грам;

750 пробу – 4 484,18 гривні за грам;

900 пробу – 5 381,02 гривні за грам;

999 пробу – 5 972,93 гривні за грам.

Як змінилась вартість банківського золота сьогодні?

Світові тенденції вплинули і на вартість банківського золота. Сьогодні вони, як повідомляє Нацбанк, такі:

золото найвищої категорії має ціну – 6 039,30 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 021,18 гривні за грам;

а золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 978,91 гривні за грам.

Як змінювалась ціна на золото 29 грудня?