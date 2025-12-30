Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Вдасться виручити значну суму: за скільки можна здати золото в ломі зараз
30 грудня, 06:00
3

Вдасться виручити значну суму: за скільки можна здати золото в ломі зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Закупівельні ціни на золотий лом залежать від проби: від 1 990,98 гривні за грам для 333 проби до 5 972,93 гривні за грам для 999 проби.
  • Ціни на банківське золото варіюються: 6 039,30 гривні за грам для золота найвищої категорії та 5 978,91 гривні за грам для золота, що не відповідає вимогам якості.

Вартість золота відчутно зросла протягом минулого тижня. У п'ятницю ціна цього металу встановила новий рекорд, а сьогодні – знизилась. Такі тенденції вплинули і на вартість лому.

Яка ціна золота в ломі зараз?

Вартість золота в ломі також залежить від проби, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Стало відомо, що станеться з монетами 1 та 2 гривні: в НБУ готуються до змін

Тобто, частки чистого золота в сплаві. Аби визначити цей відсоток, необхідно вказане на виробі значення розділити на 10. Наприклад, якщо проба 750, там 75% чистого золота, а все інше – домішки.

Закупівельні ціни на золотий лом зараз такі, повідомляє НБУ:

  • якщо виріб має 333 пробу, ціна – 1 990,98 гривні за грам;
  • 375 пробу – 2 242,09 гривні за грам;
  • 500 пробу – 2 989,46 гривні за грам;
  • 583 пробу – 3 485,70 гривні за грам;
  • 585 пробу – 3 497,66 гривні за грам;
  • 750 пробу – 4 484,18 гривні за грам;
  • 900 пробу – 5 381,02 гривні за грам;
  • 999 пробу – 5 972,93 гривні за грам.

Як змінилась вартість банківського золота сьогодні?

Світові тенденції вплинули і на вартість банківського золота. Сьогодні вони, як повідомляє Нацбанк, такі:

  • золото найвищої категорії має ціну – 6 039,30 гривні за грам;
  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 021,18 гривні за грам;
  • а золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 978,91 гривні за грам.

Як змінювалась ціна на золото 29 грудня?

  • 26 грудня – у минулу п'ятницю золото встановило новий ціновий рекорд. Тоді цей метал сягнув – 4 549,71 долара за унцію.

  • 29 грудня цей метал впав в ціні. Його вартість знизилась на 1,7%. Тепер вона складає – 4 455,34 долара за унцію. Зниженню вартості золота сприяли "позитивні" переговори між Україною та США, щодо миру. Тобто, посилення геополітичної стабільності.