У кожного інвестора індивідуальний підхід, але всі погоджуються, що не можна вкладати гроші всліпу: потрібно чимось керуватись. Про основні правила відомих інвесторів читайте на Фінанси 24.

Уоррен Баффет: проведіть дослідження

Уоррен Баффет вважається найуспішнішим інвестором в історії, пише Investing.com. Він не тільки є одним з найбагатших людей у ​​світі, але й був неофіційним радником численних президентів та світових лідерів. Часто лише заяви Баффета стають поштовхом до падіння чи росту ринків.

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Набагато краще придбати чудову компанію за чесною ціною, ніж чесну компанію за чудовою ціною,

– сказав Воррен Баффет.

Баффет дає дві ключові поради при оцінці компанії: спочатку подивіться на якість компанії, а потім – на ціну. Лише ознайомившись з фінансовою звітністю, стилем управління тощо, можна приглядатися вже до ціни.

Білл Гросс: майте переконання

Білл Гросс є співзасновником PIMCO, одного з найбільших фондів облігацій у світі.

Правило Гросса зосереджується на управлінні портфелем.

Вам дійсно подобається конкретна акція? Інвестуйте в неї близько 10% свого портфеля. Хороші ідеї інвестування не слід диверсифікувати та позбавляти сенсу,

— впевнений Білл Гросс.

Універсальним правилом, яке знає більшість молодих інвесторів, є диверсифікація, тобто вкладати гроші в різні активи. Диверсифікація – це хороше правило, яке убезпечує від ризиків, але воно також може зменшити ваш прибуток.

Інвестор радить завжди на рахунках тримати гроші на поготові, які можна вкласти у вигідний актив.

Принц Алвалід Бін Талал: терпіння є ключовим

Можливо, ви ніколи не чули про принца Алваліда Бін Талала, але він добре відомий у світі інвестицій. Інвестор із Саудівської Аравії заснував холдингову компанію Kingdom.

Я довготерміновий. Я не продавець,

— каже про себе Принц Алвалід Бін Талал.

Досвідчений інвестор найбільше заробив під час криз, коли всі виходили з активів, а він продовжував їх тримати.

Денніс Гартман: нехай перемоги ведуть

Денніс Гартман досвідчений трейдер, який публікує "Лист Гартмана" – щоденний коментар щодо світових ринків капіталу.

Будьте терплячими до виграшних торгів; будьте надзвичайно нетерплячими до програшних торгів. Пам'ятайте, що цілком можливо заробляти великі суми, торгуючи/інвестуючи, якщо ми "праві" лише у 30% випадків, наші збитки невеликі, а прибутки великі,

— вчить Денніс Гартман.

Гартман радить не продавати актив за першими ознаками прибутку, а очікувати вищих прибутків і водночас не заходити сильно в мінус. Суть така: кілька великих прибуткових угод цілком компенсують багато дрібних програшів.

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Карлос Слім: дивіться у майбутнє

Ще один з найбагатших людей у ​​світі, Карлос Слім, володіє сотнями компаній і має штат співробітників понад 250 тисяч. Його цитата представляє мислення найкращих інвесторів.

Я переконаний, що вся ця бідність у Мексиці та в Латинській Америці, чи те, що відбувається в Китаї, – це можливість зростати. Це можливість для інвестицій.

— розповідає Карлос Слім.

Успішні інвестори не дивляться на те, що зараз відбувається. Натомість вони зараз інвестують у те, що принесе плоди у майбутньому. Такі інвестори перспективні.