Вчимося у найкращих: 5 інвестиційних правил Воррена Баффета та інших зірок у світі фінансів
У кожного інвестора індивідуальний підхід, але всі погоджуються, що не можна вкладати гроші всліпу: потрібно чимось керуватись. Про основні правила відомих інвесторів читайте на Фінанси 24.
Уоррен Баффет: проведіть дослідження
Уоррен Баффет вважається найуспішнішим інвестором в історії, пише Investing.com. Він не тільки є одним з найбагатших людей у світі, але й був неофіційним радником численних президентів та світових лідерів. Часто лише заяви Баффета стають поштовхом до падіння чи росту ринків.
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Набагато краще придбати чудову компанію за чесною ціною, ніж чесну компанію за чудовою ціною,
– сказав Воррен Баффет.
Баффет дає дві ключові поради при оцінці компанії: спочатку подивіться на якість компанії, а потім – на ціну. Лише ознайомившись з фінансовою звітністю, стилем управління тощо, можна приглядатися вже до ціни.
Білл Гросс: майте переконання
Білл Гросс є співзасновником PIMCO, одного з найбільших фондів облігацій у світі.
Правило Гросса зосереджується на управлінні портфелем.
Вам дійсно подобається конкретна акція? Інвестуйте в неї близько 10% свого портфеля. Хороші ідеї інвестування не слід диверсифікувати та позбавляти сенсу,
— впевнений Білл Гросс.
Універсальним правилом, яке знає більшість молодих інвесторів, є диверсифікація, тобто вкладати гроші в різні активи. Диверсифікація – це хороше правило, яке убезпечує від ризиків, але воно також може зменшити ваш прибуток.
Інвестор радить завжди на рахунках тримати гроші на поготові, які можна вкласти у вигідний актив.
Принц Алвалід Бін Талал: терпіння є ключовим
Можливо, ви ніколи не чули про принца Алваліда Бін Талала, але він добре відомий у світі інвестицій. Інвестор із Саудівської Аравії заснував холдингову компанію Kingdom.
Я довготерміновий. Я не продавець,
— каже про себе Принц Алвалід Бін Талал.
Досвідчений інвестор найбільше заробив під час криз, коли всі виходили з активів, а він продовжував їх тримати.
Денніс Гартман: нехай перемоги ведуть
Денніс Гартман досвідчений трейдер, який публікує "Лист Гартмана" – щоденний коментар щодо світових ринків капіталу.
Будьте терплячими до виграшних торгів; будьте надзвичайно нетерплячими до програшних торгів. Пам'ятайте, що цілком можливо заробляти великі суми, торгуючи/інвестуючи, якщо ми "праві" лише у 30% випадків, наші збитки невеликі, а прибутки великі,
— вчить Денніс Гартман.
Гартман радить не продавати актив за першими ознаками прибутку, а очікувати вищих прибутків і водночас не заходити сильно в мінус. Суть така: кілька великих прибуткових угод цілком компенсують багато дрібних програшів.
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Карлос Слім: дивіться у майбутнє
Ще один з найбагатших людей у світі, Карлос Слім, володіє сотнями компаній і має штат співробітників понад 250 тисяч. Його цитата представляє мислення найкращих інвесторів.
Я переконаний, що вся ця бідність у Мексиці та в Латинській Америці, чи те, що відбувається в Китаї, – це можливість зростати. Це можливість для інвестицій.
— розповідає Карлос Слім.
Успішні інвестори не дивляться на те, що зараз відбувається. Натомість вони зараз інвестують у те, що принесе плоди у майбутньому. Такі інвестори перспективні.
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