Ліміти на зняття готівки: скільки коштів можна зняти у банкоматі у 2026 році

Правила зняття готівки в Україні залежать від банку. Однак кожна фінансова установа має свої визначені ліміти.

Які ліміти встановленні для зняття готівки в Україні?

Наприклад, у 2026 році власники карток "Приватбанку" можуть знімати в банкоматах 100 тисяч гривень на добу, але не більше 40 тисяч гривень протягом трьох годин, про що повідомили на сайті банку.

За послугою "Зняти без картки" обмеження наразі такі:

перше зняття – 4 тисячі гривень протягом 24 годин;

подальші операції – 4 тисячі гривень за раз, але не більше п’яти транзакцій на добу.

Зверніть увагу! Зняття готівки на касі, за кордоном, у магазинах, на заправках тощо мають інші обмеження та правила.

З Monobank ситуація дещо інша. Згідно з інформацією банку, зняти готівку можна без додаткових комісій або з мінімальними витратами у банкоматах наступних банків:

A-Банк; Universal Bank; Укргазбанк.

Добові ліміти становлять до 100 тисяч гривень (у валютному еквіваленті) на один рахунок та до 300 тисяч гривень (в еквіваленті) на всі рахунки.

Водночас в Ощадбанку діють стандартні ліміти на зняття готівки з карток масового сегменту– це 10 тисячі гривень на добу в банкоматах. Про це повідомили у медіа Новини.LIVE.

Ліміти можна налаштувати у додатку Ощад 24 або зателефонувати на гарячу лінію банку,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема з однієї картки впродовж 3 годин можна зняти лише 25 тисяч гривень. Якщо потрібна більша сума – можна знайти ще один банкомат або прийти у відділення банку, де можна буде зняти одразу всю потрібну суму.

Зауважте! Загальні максимальні ліміти на добу залишаються у розмірі 100 тисяч гривень.

