Лимиты на снятие наличных: сколько средств можно снять в банкомате в 2026 году
- В 2026 году "Приватбанк" разрешает снимать 100 тысяч гривен в сутки с банкоматов, но не более 40 тысяч гривен за три часа.
- Ощадбанк установил лимит на снятие наличных в 10 тысяч гривен в сутки с карт массового сегмента, с возможностью настройки через приложение Ощад 24.
Правила снятия наличных в Украине зависят от банка. Однако каждое финансовое учреждение имеет свои определенные лимиты.
Какие лимиты установлены для снятия наличных в Украине?
Например, в 2026 году владельцы карт "Приватбанка" могут снимать в банкоматах 100 тысяч гривен в сутки, но не более 40 тысяч гривен в течение трех часов, о чем сообщили на сайте банка.
По услуге "Снять без карты" ограничения пока такие:
- первое снятие – 4 тысячи гривен в течение 24 часов;
- дальнейшие операции – 4 тысячи гривен за раз, но не более пяти транзакций в сутки.
Обратите внимание! Снятие наличных на кассе, за рубежом, в магазинах, на заправках и т.д. имеют другие ограничения и правила.
С Monobank ситуация несколько иная. Согласно информации банка, снять наличные можно без дополнительных комиссий или с минимальными затратами в банкоматах следующих банков:
- A-Банк;
- Universal Bank;
- Укргазбанк.
Суточные лимиты составляют до 100 тысяч гривен (в валютном эквиваленте) на один счет и до 300 тысяч гривен (в эквиваленте) на все счета.
В то же время в Ощадбанке действуют стандартные лимиты на снятие наличных с карт массового сегмента– это 10 тысяч гривен в сутки в банкоматах. Об этом сообщили в медиа Новости.LIVE.
Лимиты можно настроить в приложении Ощад 24 или позвонить на горячую линию банка,
– говорится в материале.
В частности с одной карты в течение 3 часов можно снять только 25 тысяч гривен. Если нужна большая сумма – можно найти еще один банкомат или прийти в отделение банка, где можно будет снять сразу всю нужную сумму.
Заметьте! Общие максимальные лимиты в сутки остаются в размере 100 тысяч гривен.
Какие еще новости о банках следует знать украинцам?
- В апреле 2026 года лимиты на денежные переводы остаются в силе. Таким образом, 100 тысяч гривен – это пока лимит для клиентов с низким и средним уровнем риска. А 50 тысяч гривен – это уже для клиентов с высокой категорией риска.
- В то же время предусмотрена комиссия за снятие наличных за рубежом. Например, Monobank и "Приватбанк" установили лимит в 2% от суммы.