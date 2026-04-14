Які зміни впровадив "Приватбанк"?

Уже з квітня 2026 року через "Приватбанк" можна купити квитки на закордонні залізниці, повідомляє банк.

Важливо! Аби купити квитки, потрібно зайти в розділ "Транспорт".

Новий сервіс у Приват24 орієнтований насамперед на українців, які через війну опинилися за кордоном або часто подорожують Європою. Для них купівля квитків на місцеві поїзди часто означає необхідність розбиратися з незнайомими сайтами, іноземними мовами та різними правилами перевізників,

– повідомляє банк.

Наразі квитки доступні для поїздок у таких країнах:

Італія;

Швейцарія;

Німеччина;

Словаччина;

Австрія;

Чехія;

Польща;

Іспанія.

Окрім цього, купувати можна квитки на міжміські залізничні рейси, що сполучають з Польщею. Наприклад, до таких напрямків можна віднести Варшаву – Прагу.

Зауважимо, що нова функція дозволяє купувати квитки "зрозуміло". Тобто, українською мовою і з легкою оплатою безпосередньо в застосунку. До того ж банк надає цілодобову підтримку.

Важливо! Купити квитки можна не тільки через застосунок. Також така опція доступна онлайн за посиланням.

Нагадаємо, "Приватбанк" також запустив кешбек для міжнародних переказів. Аби його отримати, необхідно з 10 квітня по 10 липня 2026 року доєднатися до нової програми, зазначає банк.

Для того, щоб стати учасником програми, необхідно зареєструватися на сайті та отримати хоча б один міжнародний переказ на картку ПриватБанку Visa, або здійснити переказ з валютної картки Visa на суму від 2026 гривень в еквіваленті,

– йдеться в повідомленні.

