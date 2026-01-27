Що відомо про закриття "Укрексімбанку"?

Закриваються філії, які знаходяться у Тернополі та Чернівцях, повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Важливо! Рішення про це було ухвалено ще 21 січня 2026 року.

Ці зміни плануються в межах трансформації регіональної мережі. До того ж таким чином має відбутися поліпшення операційної ефективності.

Останнім робочим днем для вказаних підрозділів стане 27 квітня 2026 року. Окрім цього, у Луцьку, Рівному та Хмельницькому планують утворити представництва на базі філій.

Вказані відділення у Києві (вул.Німецька, 5), у Тернополі (вул.Митрополита Шептицького, 21) та у Чернівцях (вул.Головна, 183) виконували такі функції:

обслуговування клієнтів корпоративного та середнього бізнесу;

а також – муніципалітетів та комунального сектору;

до того ж там здійснювалось обслуговування роздрібних клієнтів.

Цікаво, що за статистикою НБУ, "Укрексімбанк"зайняв четверте місце у рейтингу найприбутковіших банків. У листопаді 2025 року чистий прибуток цієї установи за 3 квартали склав – 6,96 мільярда гривень. Це на 18,5% більше ніж торік, повідомляє регулятор.

Що важливо знати про "Укрексімбанк"?