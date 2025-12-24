Укр Рус
24 грудня, 09:37
Майже 300 мільйонів за активи: в Україні "розпродають" банки

Анастасія Зорик
Основні тези
  • На цьому тижні планується продаж 8 банків, що ліквідуються, з початковою ціною 297,7 мільйона гривень.
  • Найбільша частина суми (246,4 мільйона гривень) складається з ціни об'єктів нерухомого майна та основних засобів.

На цьому тижні заплановано продаж 8 банків через "Prozorro.Продажі". Йдеться про установи, що ліквідуються. Початкова ціна усіх цих лотів наразі складає – 297,7 мільйона гривень.

Що відомо про продаж банків, що ліквідуються?

246,4 мільйона з вказаної суми – це об'єкти нерухомого майна, а також – основні засоби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Залишок суми розподіляється так:

  • 49,6 мільйона гривень – вимоги за кредитами;
  • 1,7 мільйона гривень – дебіторська заборгованість перед банками.

Потрібно розуміти, що це лише початкова вартість. Виручені від продажу гроші будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банків.

Які саме 8 банків "продають":

  • ПАТ "Промінвестбанк";
  • АТ "Банк Січ";
  • АТ "Комівестбанк";
  • АТ "АКБ "Конкорд";
  • АТ "Мегабанк";
  • АТ "МР Банк";
  • АТ "Укрбудінвестбанк";
  • АТ "Банк Форвард".

Зауважимо, що ФГВФО наразі надає гарантії для вкладників банків, що є фізособами, повідомляє ВРУ.

Законом передбачено гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення, 
– наголошується в повідомленні.

Якщо ж мине більш як 3 місяці з моменту завершення воєнного стану, то сума компенсації обмежиться. Максимум складатиме – 600 000 гривень.

Що відомо про діяльність ФГВФО зараз?

  • У листопаді 2025 року ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються значну суму. Вони отримали сумарно – понад 31 мільйон гривень гарантованого відшкодування. Більшість суми – 29,6 мільйона гривень було передано вкладникам АТ "РВС Банк".

  • Протягом жовтня позичальники банків, що перебувають в управлінні ФГВФО, за програмою реструктуризації кредитів внесли – 31,33 мільйона гривень. З них – 7,1 мільйона гривень це частка від погашення іпотечних кредитів фізичних осіб.