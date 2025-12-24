Майже 300 мільйонів за активи: в Україні "розпродають" банки
- На цьому тижні планується продаж 8 банків, що ліквідуються, з початковою ціною 297,7 мільйона гривень.
- Найбільша частина суми (246,4 мільйона гривень) складається з ціни об'єктів нерухомого майна та основних засобів.
На цьому тижні заплановано продаж 8 банків через "Prozorro.Продажі". Йдеться про установи, що ліквідуються. Початкова ціна усіх цих лотів наразі складає – 297,7 мільйона гривень.
Що відомо про продаж банків, що ліквідуються?
246,4 мільйона з вказаної суми – це об'єкти нерухомого майна, а також – основні засоби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Читайте також Такого не очікував ніхто: вартість золота та срібла зросла до рекордних максимумів
Залишок суми розподіляється так:
- 49,6 мільйона гривень – вимоги за кредитами;
- 1,7 мільйона гривень – дебіторська заборгованість перед банками.
Потрібно розуміти, що це лише початкова вартість. Виручені від продажу гроші будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банків.
Які саме 8 банків "продають":
- ПАТ "Промінвестбанк";
- АТ "Банк Січ";
- АТ "Комівестбанк";
- АТ "АКБ "Конкорд";
- АТ "Мегабанк";
- АТ "МР Банк";
- АТ "Укрбудінвестбанк";
- АТ "Банк Форвард".
Зауважимо, що ФГВФО наразі надає гарантії для вкладників банків, що є фізособами, повідомляє ВРУ.
Законом передбачено гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення,
– наголошується в повідомленні.
Якщо ж мине більш як 3 місяці з моменту завершення воєнного стану, то сума компенсації обмежиться. Максимум складатиме – 600 000 гривень.
Що відомо про діяльність ФГВФО зараз?
У листопаді 2025 року ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються значну суму. Вони отримали сумарно – понад 31 мільйон гривень гарантованого відшкодування. Більшість суми – 29,6 мільйона гривень було передано вкладникам АТ "РВС Банк".
Протягом жовтня позичальники банків, що перебувають в управлінні ФГВФО, за програмою реструктуризації кредитів внесли – 31,33 мільйона гривень. З них – 7,1 мільйона гривень це частка від погашення іпотечних кредитів фізичних осіб.