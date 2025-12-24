Що відомо про продаж банків, що ліквідуються?

246,4 мільйона з вказаної суми – це об'єкти нерухомого майна, а також – основні засоби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Читайте також Такого не очікував ніхто: вартість золота та срібла зросла до рекордних максимумів

Залишок суми розподіляється так:

49,6 мільйона гривень – вимоги за кредитами;

1,7 мільйона гривень – дебіторська заборгованість перед банками.

Потрібно розуміти, що це лише початкова вартість. Виручені від продажу гроші будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банків.

Які саме 8 банків "продають":

ПАТ "Промінвестбанк";

АТ "Банк Січ";

АТ "Комівестбанк";

АТ "АКБ "Конкорд";

АТ "Мегабанк";

АТ "МР Банк";

АТ "Укрбудінвестбанк";

АТ "Банк Форвард".

Зауважимо, що ФГВФО наразі надає гарантії для вкладників банків, що є фізособами, повідомляє ВРУ.

Законом передбачено гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення,

– наголошується в повідомленні.

Якщо ж мине більш як 3 місяці з моменту завершення воєнного стану, то сума компенсації обмежиться. Максимум складатиме – 600 000 гривень.

Що відомо про діяльність ФГВФО зараз?