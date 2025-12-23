Що відомо про вклади українців у банках?

Зараз сума вкладів на 18 мільярдів гривень більше, ніж у попередньому місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 мільярда гривень,

– наголошується в повідомленні.

Розподіляються вклади фізосіб, відносно вибраної валюти так:

загальна сума вкладів фізосіб, станом на 1 грудня 2025, у національній валюті сягнула – 1 021,3 мільярда гривень (це на 11,1 мільярда гривень більше ніж у листопаді цього року);

а вкладів у іноземній валюті – 531,5 мільярда гривень (це на 6,9 мільярда гривень більше ніж у листопаді 2025).

Цікаво, що більшість вкладників мають на рахунках менш як 200 000 гривень – 57,77% від загальної кількості. Інші громадяни мають такі вклади:

від 200 000 до 400 000 гривень – 0,98% від загальної кількості осіб;

від 400 000 до 600 000 гривень – 0,38%;

більш як 600 000 гривень – 0,61%.

Зауважимо, що ФГВФО надає 100% гарантії на вклади на період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії, для:

усіх фізосіб;

у тому числі – ФОП, повідомляє ВРУ.

Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень,

– йдеться у повідомленні.

Що важливо знати про банки в Україні зараз?