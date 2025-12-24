Почти 300 миллионов за активы: в Украине "распродают" банки
- На этой неделе планируется продажа 8 ликвидируемых банков, с начальной ценой 297,7 миллиона гривен.
- Наибольшая часть суммы (246,4 миллиона гривен) состоит из цены объектов недвижимого имущества и основных средств.
На этой неделе запланирована продажа 8 банков через "Prozorro.Продажи". Речь идет об учреждениях, которые ликвидируются. Начальная цена всех этих лотов сейчас составляет – 297,7 миллиона гривен.
Что известно о продаже ликвидируемых банков?
246,4 миллиона из указанной суммы – это объекты недвижимого имущества, а также – основные средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Остаток суммы распределяется так:
- 49,6 миллиона гривен – требования по кредитам;
- 1,7 миллиона гривен – дебиторская задолженность перед банками.
Нужно понимать, что это лишь начальная стоимость. Вырученные от продажи деньги будут направлены на расчет с кредиторами банков.
Какие именно 8 банков "продают":
- ПАО "Проминвестбанк";
- АО "Банк Сич";
- АО "Комивестбанк";
- АО "АКБ "Конкорд";
- АО "Мегабанк";
- АО "МР Банк";
- АО "Укрстройинвестбанк";
- АО "Банк Форвард".
Заметим, что ФГВФЛ пока предоставляет гарантии для вкладчиков банков, являющихся физлицами, сообщает ВРУ.
Законом предусмотрено гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения,
– отмечается в сообщении.
Если же пройдет более 3 месяцев с момента завершения военного положения, то сумма компенсации ограничится. Максимум будет составлять – 600 000 гривен.
Что известно о деятельности ФГВФЛ сейчас?
В ноябре 2025 года ФГВФЛ выплатил вкладчикам банков, ликвидируемых банков значительную сумму. Они получили суммарно – более 31 миллиона гривен гарантированного возмещения. Большинство суммы – 29,6 миллиона гривен было передано вкладчикам АО "РВС Банк".
В течение октября заемщики банков, находящихся в управлении ФГВФЛ, по программе реструктуризации кредитов внесли – 31,33 миллиона гривен. Из них – 7,1 миллиона гривен это доля от погашения ипотечных кредитов физических лиц.