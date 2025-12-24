Укр Рус
Почти 300 миллионов за активы: в Украине "распродают" банки
24 декабря, 09:37


Почти 300 миллионов за активы: в Украине "распродают" банки

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • На этой неделе планируется продажа 8 ликвидируемых банков, с начальной ценой 297,7 миллиона гривен.
  • Наибольшая часть суммы (246,4 миллиона гривен) состоит из цены объектов недвижимого имущества и основных средств.

На этой неделе запланирована продажа 8 банков через "Prozorro.Продажи". Речь идет об учреждениях, которые ликвидируются. Начальная цена всех этих лотов сейчас составляет – 297,7 миллиона гривен.

Что известно о продаже ликвидируемых банков?

246,4 миллиона из указанной суммы – это объекты недвижимого имущества, а также – основные средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Остаток суммы распределяется так:

  • 49,6 миллиона гривен – требования по кредитам;
  • 1,7 миллиона гривен – дебиторская задолженность перед банками.

Нужно понимать, что это лишь начальная стоимость. Вырученные от продажи деньги будут направлены на расчет с кредиторами банков.

Какие именно 8 банков "продают":

  • ПАО "Проминвестбанк";
  • АО "Банк Сич";
  • АО "Комивестбанк";
  • АО "АКБ "Конкорд";
  • АО "Мегабанк";
  • АО "МР Банк";
  • АО "Укрстройинвестбанк";
  • АО "Банк Форвард".

Заметим, что ФГВФЛ пока предоставляет гарантии для вкладчиков банков, являющихся физлицами, сообщает ВРУ.

Законом предусмотрено гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения, 
– отмечается в сообщении.

Если же пройдет более 3 месяцев с момента завершения военного положения, то сумма компенсации ограничится. Максимум будет составлять – 600 000 гривен.

Что известно о деятельности ФГВФЛ сейчас?

  • В ноябре 2025 года ФГВФЛ выплатил вкладчикам банков, ликвидируемых банков значительную сумму. Они получили суммарно – более 31 миллиона гривен гарантированного возмещения. Большинство суммы – 29,6 миллиона гривен было передано вкладчикам АО "РВС Банк".

  • В течение октября заемщики банков, находящихся в управлении ФГВФЛ, по программе реструктуризации кредитов внесли – 31,33 миллиона гривен. Из них – 7,1 миллиона гривен это доля от погашения ипотечных кредитов физических лиц.