Что известно о продаже ликвидируемых банков?

246,4 миллиона из указанной суммы – это объекты недвижимого имущества, а также – основные средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Остаток суммы распределяется так:

49,6 миллиона гривен – требования по кредитам;

1,7 миллиона гривен – дебиторская задолженность перед банками.

Нужно понимать, что это лишь начальная стоимость. Вырученные от продажи деньги будут направлены на расчет с кредиторами банков.

Какие именно 8 банков "продают":

ПАО "Проминвестбанк";

АО "Банк Сич";

АО "Комивестбанк";

АО "АКБ "Конкорд";

АО "Мегабанк";

АО "МР Банк";

АО "Укрстройинвестбанк";

АО "Банк Форвард".

Заметим, что ФГВФЛ пока предоставляет гарантии для вкладчиков банков, являющихся физлицами, сообщает ВРУ.

Законом предусмотрено гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения,

– отмечается в сообщении.

Если же пройдет более 3 месяцев с момента завершения военного положения, то сумма компенсации ограничится. Максимум будет составлять – 600 000 гривен.

Что известно о деятельности ФГВФЛ сейчас?