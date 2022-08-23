Вранці, 23 серпня, євро торгувався на ринку проти долара на історичному мінімумі за 20 років – 0,9903 євро за долар.

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Євро та долар пройшли фазу паритету

Водночас аналітики очікують, що знецінення євро буде тривати й далі. Зокрема, топовий стратег Citibank Луїс Коста заявив, що їхній прогноз, торги та позиції щодо стратегії однозначно прив'язані до подальшого падіння євро на валютному ринку з сьогоднішніх позицій.

До теми! У середині липня 2022 року валютна пара євро – долар вийшла на рівень один до одного. Загалом з 1999 року, ця валюта опускалася нижче паритету до долара США на недовгий проміжок часу. Раніше таку динаміку фіксували у діапазоні 1999 – 2002 років.

Крім потужної інфляції у світі та повномасштабної війни росії проти України є ще кілька факторів, які впливають на євро та долар. Зокрема, йдеться про наступні аспекти:

Стрімке зростання гуртових цін на газ у Європі після заяви росії про позапланову технічну перевірку "Північного потоку 1". Це основний газопровід для Німеччини;

Тоді як аномальна спека стала ще одним викликом для енергетичного сектору Європи;

Експерт також виділяє додатковий рівень складності поза Європою та США – сповільнення темпів економічного зростання у Китаї;

– сповільнення темпів економічного зростання у Китаї; Для Європи це може бути врази потужнішим ударом, ніж для США.

Нагадаємо, що Китай який є другою економікою світу, за другий квартал повідомив про зростання ВВП на рівні 0,4%. Це не виправдало очікування. Річ у тому, що Піднебесна досі бореться з наслідками однієї із найпотужніших хвиль коронавірусу з початку 2022 року. Річ у тому, що офіційний Пекін відстоює політику нульової терпимості до вірусу.

Прогнози експертів

Коста також додав, що до травня ринки розглядали варіант з агресивною монетарною політикою від Європейського центрального банку та Банку Англії, проте протягом останніх місяців ці плани зазнали краху. На його думку, ЄЦБ буде мати дуже мало простору для підняття базової ставки. Усе це перекликається з побоюваннями щодо того, що інфляція продовжить зростати, а рецесії у Європі буде майже нереально уникнути.

Водночас спеціаліст з макроекономічної стратегії Societe Generale вважає, що потужні позиції долара США на ринку теж не довговічні. Мовляв, "ралі долара зайшло настільки далеко, настільки це можливо на поточних новинах". Експерт додав, що Європа має бути здатна відновити свої позиції після усіх цих "бід". Фахівець з Societe Generale підкреслив, якщо ринковий ризик не стане фактором, то євро зможе знайти базу.