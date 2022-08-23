Утром, 23 августа, евро торговался на рынке против доллара на историческом минимуме за 20 лет – 0,9903 евро за доллар .

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Евро и доллар прошли фазу паритета

В то же время аналитики ожидают, что обесценивание евро будет продолжаться и дальше. В частности, топовый стратег Citibank Луис Коста заявил, что их прогноз, торги и позиции по стратегии однозначно привязаны к дальнейшему падению евро на валютном рынке с сегодняшних позиций.

К теме! В середине июля 2022 года валютная пара евро – доллар вышла на уровень друг к другу. В целом с 1999 года эта валюта опускалась ниже паритета по отношению к доллару США на недолгий промежуток времени. Ранее такую динамику фиксировали в диапазоне 1999 – 2002 годов.

Кроме мощной инфляции в мире и полномасштабной войны россии против Украины, есть еще несколько факторов, влияющих на евро и доллар. В частности, речь идет о следующих аспектах:

Стремительный рост оптовых цен на газ в Европе после заявления россии о внеплановой технической проверке "Северного потока 1". Это основной газопровод для Германии;

В то время как аномальная жара стала еще одним вызовом для энергетического сектора Европы;

Эксперт также выделяет дополнительный уровень сложности вне Европы и США. – замедление темпов экономического роста в Китае;

– замедление темпов экономического роста в Китае; Для Европы это может оказаться более мощным ударом, чем для США.

Напомним, что Китай со второй экономикой мира сообщил о росте ВВП за второй квартал на уровне 0,4%. Это не оправдало ожидания. Дело в том, что Поднебесная до сих пор борется с последствиями одной из мощнейших волн коронавируса с начала 2022 года. Дело в том, что официальный Пекин отстаивает политику нулевой терпимости к вирусу.

Прогнозы экспертов

Коста также добавил, что до мая рынки рассматривали вариант с агрессивной монетарной политикой от Европейского центрального банка и Банка Англии, однако в течение последних месяцев эти планы потерпели крах. По его мнению, у ЕЦБ будет очень мало пространства для поднятия базовой ставки. Все это перекликается с опасениями по поводу того, что инфляция продолжит расти, а рецессии в Европе будет почти невозможно избежать.

В то же время, специалист по макроэкономической стратегии Societe Generale считает, что мощные позиции доллара США на рынке тоже не долговечны. Мол, "ралли доллара зашло настолько далеко, настолько это возможно на текущих новостях". Эксперт добавил, что Европа должна быть способна восстановить свои позиции после всех этих "бед". Специалист по Societe Generale подчеркнул, что если рыночный риск не станет фактором, то евро сможет найти базу.