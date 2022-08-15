Індекс долара США починає новий тиждень зі зростання. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 15 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 106,52, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,84%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 105,67. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Ще один індикатор валютного ринку – WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах – зупинився на позначці 106,52, за даними WSJ. З початку дня він виріс на 0,84%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він втратив загалом 0,79%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,23%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,99%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,99%.
Що відбувається з доларом США
Американський долар цього понеділка демонструє позитивну динаміку через новий звіт про економічну ситуацію в Китаї, який посилив побоювання щодо рецесії, пише CNBC. Нагадаємо, що Піднебесна – це друга економіка світу.
Підтримали зростання долара й коментарі експертів з Федерального резерву щодо перших ознак того, що інфляція у США досягла свого максимуму. Йдеться про банкіра Томаса Баркіна. На його думку, було б непогано щоб інфляція протягом певного проміжку часу залишалася на рівні цілі у 2% перш ніж припиняти підняття ставок.
Проте потенційна нова рецесія може суттєво відрізнятися від попередніх досвідів з кризами. Йдеться про наступні фактори:
- сильні фінансові позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;
- агресивна та потужна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції у країні;
- стабільний ринок праці у США.
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