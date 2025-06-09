Курс долара на сьогодні

У понеділок, 9 червня 2025 року, долар США стабілізувався щодо кошика з 6 інших валют. Валюта США відновила частину втрат, які зафіксувала раніше, але залишається під тиском, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Інвестори ретельно стежать за торговими переговорами між США та Китаєм, які проходять у Лондоні, Велика Британія. Представники США та Китаю зустрілися після телефонної розмови Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. На цьому фоні зростають очікування щодо ослаблення напруги на світовій арені.

Крім того, інвестори чекають на ключові економічні дані: звіти по індексу споживчих цін та по індексу цін виробників. Ці дані допоможуть краще зрозуміти, яка ситуація у США з інфляцією та ширший вплив торгової війни, що триває.

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Попри стабілізацію на ринку в понеділок, долар залишається поблизу квітневих мінімумів. Ба більше, це найслабші рівні з 2022 року. На валюту тисне занепокоєння щодо економічних наслідків торгової та фіскальної політики Трампа, які призвели до відмови від американських активів.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 99,15, за даними MarketWatch. Долар впав в ціні на 0,05%. Діапазон індексу за день становить від 98,82 – 99,24.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: