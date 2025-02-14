Ціна на золото стрімко зростає

Золото дорожчає сьомий тиждень поспіль. Дорогоцінний метал так реагує на побоювання щодо глобальної торгової війни, яка може виникнути через митну політику Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На спотовому ринку ціна на золото коливається на рівні 2 935,75 долара за унцію, інформує Всесвітня рада з золота. Метал почав тиждень із ціною на рівні 2867,08 долара за унцію.

До теми! Під час торгів у вівторок, 11 лютого, ціна золота досягла рекордного максимуму – 2 943 долари за унцію.

Ф'ючерси на золото торгуються на рівні 2960,5 долара за унцію, за даними MarketWatch. За день контракти на дорогоцінний метал подорожчали на 0,53%, а за торговий тиждень (з 10 по 14 лютого) – на 2,58%. З початку року ф'ючерси на золото додали в ціні понад 12%.

Нагадаємо, що у світі зростає попит на золото. Зокрема, "золота лихоманка" у США спровокувала дефіцит дорогоцінного металу в Лондоні, який є найбільшим ринком золота у світі. Крім того, з Банку Англії за останні кілька місяців вивезли тисячі золотих злитків через побоювання щодо глобальної торгової війни.