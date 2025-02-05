Як США спровокували дефіцит золота у Лондоні

Митна політика Дональда Трампа продовжує впливати на світові фінансові ринки. Зокрема, у США різко зріс попит на золото. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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За даними, які оприлюднило видання Financial Times станом на 5 лютого, запаси золота на Нью-Йоркській біржі Comex з листопада зросли на 88%. Головна причина зростання попиту на золото – це побоювання щодо світової торгової війни, через які ціни на золото вже встановили новий історичний рекорд. Річ у тому, що інвестори знову активно обирають дорогоцінний метал, аби захистити свої активи.

Ба більше, попит на золото у США спровокував дефіцит дорогоцінного металу в Лондоні. Крім того, повідомляють про затримки з отриманням золота з Банку Англії, тоді як річна процентна ставка на його короткострокову оренду зросла до 10%. Для порівняння, цей показник раніше був на рівні 2 – 3%.