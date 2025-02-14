Шмигаль запропонував Європі корисні копалини України

Денис Шмигаль вказав у статті, що відновлення України після війни у статусі члена Європейського Союзу допоможе економічній консолідації Європи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico. Зокрема, лідер уряду заявив, що Україна готова створювати спільні з європейцями підприємства.

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Йдеться про підприємства з видобутку критичних для корисних копалин, які є в Україні. Ці ресурси важливі для Європи. Шмигаль нагадав, що в надрах України є 22 з 30 критичних для Євросоюзу корисних копалин. Зокрема, він згадав про літій, титан та уран. Шмигаль нагадав про такі дані:

В Україні найбільші запаси урану в Європі . Це означає, що Україна не лише здатна закривати власні потреби в енергетиці, але й експортувати уран. За словами Шмигаля, в ЄС зростає попит на ядерну енергетику.

. Це означає, що Україна не лише здатна закривати власні потреби в енергетиці, але й експортувати уран. За словами Шмигаля, в ЄС зростає попит на ядерну енергетику. Україна також має найбільші запаси літію у Європі . Шмигаль зазначив, що попит на літій у світі зростає. Для розуміння, у 2021 році у світі спожили 460 тисяч тонн карбонату літію, тоді як до 2030 року попит на цей метал зросте до 6 мільйонів тонн.

. Шмигаль зазначив, що попит на літій у світі зростає. Для розуміння, у 2021 році у світі спожили 460 тисяч тонн карбонату літію, тоді як до 2030 року попит на цей метал зросте до 6 мільйонів тонн. Україна серед світових лідерів із запасів титану. Шмигаль повідомив, що Україна здатна повністю замінити імпорт російського титану в Європі. Зокрема, йдеться й про оборонний сектор.

До теми! Прем'єр-міністр додав, що для України співпраця з Європою також вигідна, адже це сприятиме появі нових підприємств та робочих місць. Шмигаль підмітив, що йдеться про мільярди євро інвестицій.

Нагадаємо, що США також цікавляться корисними копалинами України. Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна нібито погодилася надати доступ Вашингтону до цінних металів, аби продовжувати отримувати допомогу від США.

Водночас президент України Володимир Зеленський не підписав фінансової угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин, яку пропонував міністр фінансів США Скотт Бессент у рамках офіційного візиту до Києва. За даними CNN, Зеленський прагне особисто зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Його ціль – обговорити широкомасштабне бачення миру в Україні.