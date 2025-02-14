Цена на золото стремительно растет

Золото дорожает седьмую неделю подряд. Драгоценный металл так реагирует на опасения относительно глобальной торговой войны, которая может возникнуть из-за таможенной политики Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На спотовом рынке цена на золото колеблется на уровне 2 935,75 доллара за унцию, информирует Всемирный совет по золоту. Металл начал неделю с ценой на уровне 2867,08 доллара за унцию.

К теме! Во время торгов во вторник, 11 февраля, цена золота достигла рекордного максимума – 2 943 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото торгуются на уровне 2960,5 доллара за унцию, по данным MarketWatch. За день контракты на драгоценный металл подорожали на 0,53%, а за торговую неделю (с 10 по 14 февраля) – на 2,58%. С начала года фьючерсы на золото прибавили в цене более 12%.

Напомним, что в мире растет спрос на золото. В частности, "золотая лихорадка" в США спровоцировала дефицит драгоценного металла в Лондоне, который является крупнейшим рынком золота в мире. Кроме того, из Банка Англии за последние несколько месяцев вывезли тысячи золотых слитков из-за опасений относительно глобальной торговой войны.