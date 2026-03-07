Який курс валют в Україні 7 березня 2026 року / Фото Pexels

На ранок суботи, 7 березня, офіційний курс долара від НБУ становить 43,80 гривні, євро – 50,90 гривні. Однак в обмінниках долар можна купити по 43,43 гривні.