Чому гривня знецінюється в березні?

Як розповів у коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, курс долара відносно гривні нині демонструє дещо нетипову для березня динаміку коливань.

Дивіться також Дохідність ОВДП падає: чи є сенс купувати облігації у 2026 році

Експерт говорить, що з 2 по 5 березня гривня девальвувала попри зниження в порівнянні з попереднім тижнем середньодобового дефіциту на міжбанку на 26,6%. Тож хоча попит знизився, офіційний долар зріс на 3,2% до рекордних 43,8 гривні (6 березня).

Ба більше, за перший тиждень березня євро зріс на 1,6% до 50,9 гривні, хоча на світовому ринку він впав відносно долара на 2%.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Насправді ситуація дійсно дуже непередбачувана. Зараз ми бачили на ринку відхід від стандартних сезонних коливань. Річ у тім, що з 2000 року лише 7 разів у березні гривня девальвувала. Причому одного разу це був 2014 рік, коли відбулася анексія Криму. У 2020 році було сильне падіння гривні, але тоді в нас розпочався COVID-19. Тобто якщо ми приберемо ці два фактори, то отримаємо, що за 25 років лише 5 разів гривня падала.

За словами експерта, додатковими факторами укріплення гривні мали стати початок сезону посівної й завезення аграріями валюти, а також наближення кінця опалювального сезону й зменшення дефіциту в енергосистемі у деякі години впродовж доби. Це мало сприяти зменшенню тиску на гривню й вирівнюванню балансу ринку.

Андрій Шевчишин припускає, що, ймовірно, наявні коливання курсу є свідченням контрольованої девальвації гривні, яку здійснює Нацбанк в режимі керованої гнучкості. Тож попри можливість закрити дефіцит без значних витрат, НБУ вирішив "відпустити" гривню.

Причин для таких дій може бути кілька, каже аналітик:

від ризиків недофінансування через блокування Угорщиною 90 мільярдів євро допомоги для України й недовиконання держбюджету за два місяці;

до прогнозування НБУ потенційного валютного попиту в майбутньому.

Якого курсу долара чекати до 8 березня?

За прогнозом Андрія Шевчишина, готівковий долар до кінця першого тижня березня може стабілізуватися на позначці 44 гривень.

Фінансовий аналітик зауважує, що подібну ситуацію зі стрибками курсу можна було спостерігати на початку січня, після якої в наступні тижні відбулася стабілізація.

Можливо, ми побачимо на наступному тижні таку ж стабілізацію. Ми зробили цей ривок, вийшли на нову сходинку й зараз стабілізуємося,

– підсумовує експерт.

Існує також додатковий фактор, який може справити вплив на готівковий ринок, – це затримання Угорщиною інкасаторів Ощадбанку, які везли з Австрії до України 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Ця сума становить близько 10% від обсягу готівки, яку в січні завезли до України, зазначає Андрій Шевчишин.

"Якщо ринок недоотримує 10% того, що завозилося до цього, це може викликати деякий дискомфорт. Саме готівкового ринку, не міжбанку, бо з безготівковою валютою проблем немає", – каже експерт.

Тому до налагодження логістики в об'їзд Угорщини деякий час готівковий курс може бути вищим за міжбанк, говорить Шевчишин.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, що станом на ранок 6 березня на готівковому ринку середній курс долара, за даними "Мінфіну", становив:

у банках: купівля – по 43,45 гривні, а продаж – по 43,99 гривні;

на чорному ринку: купівля – по 43,80 гривні, тоді як продаж – по 43,98 гривні;

в обмінниках, за даними finance.ua: купівля в середньому була по 43,17 гривні, а продаж – по 43,92 гривні.

Зауважимо! Три дні поспіль офіційний курс долара бив історичні рекорди й 6 березня на максимумі становив 43,80 гривні. На 9 березня він знизиться на декілька копійок – до 43,72 гривні.