Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 6 березня торгується по 43,80 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 9 копійок проти 5 березня. Офіційний курс євро становить 50,90 гривні, отже його ціна зросла ще на 7 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Розпізнати фальшиві долари вдома можна всього за 5 кроків: як відрізнити підробку

А от 9 березня курс валют буде таким:

долар – 43,72 гривні (-8 копійок);

євро – 50,54 гривні (-36 копійок).

Цікаво! Напередодні американська валюта три дні поспіль оновлювала історичні максимуми ціни в Україні: 4 березня – 43,45 гривні, 5 березня – 43,71 гривні, 6 березня – 43,80 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 6 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,45 гривні , а продаж – по 43,99 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,80 гривні , а продаж – по 43,98 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,17 гривні, а продаж – по 43,92 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 6 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,40 гривні , а продаж – по 51,19 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,67 гривні, а продаж – по 51,45 гривні.

Що відбувається на валютному ринку?

На тлі військової ескалації на Близькому Сході долар поволі зміцнюється, тоді як євро – втрачає позиції. Уже на початку березня ціна європейської валюти склала 1,15 долара, що є мінімальним показником з листопада 2025 року.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив це наслідком цінового шоку. Окрім того, потенційний тиск можливий і через міграційну кризу.

І хоча наразі зміни є радше спекуляціями через ризики, конфлікт призвів до суттєвого здорожчання пального та газу в Європі, отже й до додаткових видатків.