ЄЦБ продовжує виведення з обігу банкноти номіналом 500 євро. Наразі вона чинна і може вільно використовуватись. Рішення вивести 500 євро з обігу було ухвалено на основі того, що саме цю купюру часто підроблювали та використовували при шахрайських операціях.