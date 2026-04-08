Що вплинуло на падіння долара?

Угода між США та Іраном призвела до зниження дохідності казначейських облігацій, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Долар найбільше ослаб, відносно чутливих до ризику аналогів. До таких належать південноафриканський ранд та південнокорейська вона.

Цікаво, що китайський юань сягнув трирічного максимуму, відносно долара. Це сталося саме після того, як з'явились новини про припинення вогню. Окрім цього, на ситуацію вплинуло і те, що Народний банк Китаю зміцнив денний фіксинг валюти. Він сягнув – найбільшого показника за місяць.

Новозеландський долар також підскочив. Це, у тому числі стало наслідком обговорення Центральним банком підвищення ставки, повідомляє Bloomberg.

Шлях найменшого опору є ризикопозитивним і сприяє зниженню долара та зростанню ризикових активів. Для ринків кінцевим випробуванням буде те, чи можуть судна безпечно проходити протокою, і з часом, коли надходитимуть дані, ми зможемо оцінити інфляційний вплив конфлікту на даний момент,

– сказав стратег National Australia Bank Ltd Родріго Катріль.

