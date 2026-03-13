Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США на 13 березня торгується по 44,16 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 19 копійок проти 12 березня. Офіційний курс євро становить 50,96 гривні, отже його ціна зросла на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Курс валют змінився: яких висот досяг долар наприкінці тижня

А от 14 – 15 березня курс валют буде таким:

долар – 44,13 гривні (-3 копійки);

євро – 50,67 гривні (-29 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, станом на ранок 13 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44 гривні , а продаж – по 44,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,25 гривні , а продаж – по 44,40 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,77 гривні, а продаж – по 44,46 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 13 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,65 гривні , а продаж – по 51,47 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,10 гривні , а продаж – по 51,40 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,77 гривні, а продаж – по 51,46 гривні.

Що впливає на ставку валюти і яким буде курс?

В коментарі для 24 Каналу Андрій Шевчишин розповів, що через загострення геополітичної ситуації курс долара може перетнути позначку в 44 гривні. Однак щодо євро – ситуація фактично без змін, суттєвого обвалу на тлі зміцнення долара не буде. Євро не перетне позначку нижче 50 гривень.

Водночас у Нацбанку запевняють, що стежать за ситуацією і реагуватимуть на неї. Зокрема є достатній обсяг міжнародних резервів, щоб коливання курсу були помірними.

Зокрема Ганна Золотько додала, що ситуація на валютному ринку спричинена поєднанням зовнішніх та внутрішніх чинників, які й підвищили попит на валюту. Особливо на це вплинув конфлікт на Близькому Сході.