Який курс валют встановили у банках?

На ранок п'ятниці у банках купівля іноземних валют поповзла вниз, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Дивіться також Не лише звичний долар – у якій валюті зберігати гроші найбезпечніше

Купівля долара коштує в середньому 43,95 гривні (-3 копійки), а продаж – 44,45 гривні (+1 копійка).

(-3 копійки), а продаж – (+1 копійка). Тоді як купівля євро проводиться в середньому по 51,05 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,75 гривні (+3 копійки).

Що з курсом валют на чорному ринку?

Купівля долара проходить в середньому по 44,05 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,15 гривні (+7 копійок).

(-1 копійка), а продаж – по (+7 копійок). Водночас купівля євро здійснюється в середньому по 51,40 гривні (-4 копійки), а продаж – по 51,60 гривні (-2 копійки).

Який курс пропонують обмінники?

В обмінниках наприкінці тижня долар пішов вгору, як свідчать дані сайту finance.ua.

Долар купують в середньому по 43,94 гривні (+28 копійок), а продають – по 44,13 гривні (+1 копійка).

(+28 копійок), а продають – по (+1 копійка). Тоді як євро купівля коштує в середньому 51,46 гривні (+1 копійка), а продаж – 51,72 гривні (-5 копійок).

Яким буде курс валют наприкінці травня?

Наприкінці травня валютний ринок, імовірно, залишатиметься відносно стабільним, без різких стрибків чи падінь курсу. Національний банк і надалі гратиме провідну роль, за потреби згладжуючи дисбаланс між попитом і пропозицією, щоб утримувати ситуацію під контролем.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, кілька основних чинників впливатимуть на валютний ринок у найближчий період. Це, зокрема, рівень споживчих цін на тлі подорожчання пального та прискорення інфляційних процесів.

Також важливу роль відіграватиме глобальна економічна ситуація, включно з напруженістю навколо Ормузької протоки, адже це напряму впливає на вартість енергоносіїв.

Важливу роль відіграватиме міжнародна фінансова підтримка України та терміни надходження нових траншів. Також на курс валют впливатимуть і наслідки російської агресії проти України та ситуація на фронті.

За прогнозом експерта, курс долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні, тоді як євро матиме ширший діапазон – 50,50 – 52,50 гривні.