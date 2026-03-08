Який курс валют у банках?

Станом на ранок 8 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,40 гривні (-2 копійки), а продаж по 43,98 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44 гривні (+10 копійок), а продаж – по 44,10 гривні (-10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,95 гривні (-28 копійок), а продають – по 44,17 гривні (+17 копійок).

Що буде з курсом наступного тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що з 9 по 15 березня ринок буде більш врівноваженим.

Стратегія Нацбанку фактично стримуватиме різкі стрибки курсу валют у режимі "керованої гнучкості". Ба більше, обсяги пропозиції подекуди навіть можуть переважати попит.

Важливо, що на тлі ескалації на Близькому Сході долар виконує роль "захисної гавані", тож саме в нього спрямовують частину фінансових потоків, що підтримує позиції валюти.