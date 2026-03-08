Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 8 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,40 гривны (-2 копейки), а продажа по 43,98 гривны (-2 копейки).

(-2 копейки), а продажа по (-2 копейки). Покупка евро проходит по 50,40 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,20 гривны (+2 копейки).

Смотрите также Доллар безумно растет, евро колеблется: угрожает ли гривне ситуация на Ближнем Востоке

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44 гривны (+10 копеек), а продажа – по 44,10 гривны (-10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – по (-10 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,13 гривны (+7 копеек), а продажа – по 51,55 гривны (+25 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,95 гривны (-28 копеек), а продают – по 44,17 гривны (+17 копеек).

(-28 копеек), а продают – по (+17 копеек). Евро покупают по 50,47 гривны (-33 копейки), а продают – по 51,57 гривны (+14 копеек).

Что будет с курсом на следующей неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что с 9 по 15 марта рынок будет более уравновешенным.

Стратегия Нацбанка фактически будет сдерживать резкие скачки курса валют в режиме "управляемой гибкости". Более того, объемы предложения иногда даже могут преобладать над спросом.

Важно, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке доллар выполняет роль "защитной гавани", поэтому именно в него направляют часть финансовых потоков, что поддерживает позиции валюты.