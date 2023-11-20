Російський рубль демонструє найкращу динаміку проти долара у світі: що відбувається

В останні місяці російський рубль зміцнює позиції на ринку, що є частиною економічної мозаїки напередодні чергових президентських виборів у Росії. Очікують, що Володимир Путін знову "виграє" та збереже за собою цю посаду.

З початку на ринку валют у Росії зафіксували чіткий розворот: рубль почав укріплюватися. Зокрема, на сьогодні за долар потрібно заплатити майже 90 рублів.

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Російський рубль "зріс" на вимогу Путіна

Цей курс близький до середнього показника, який прогнозує на 2024 рік Міністерство економіки Росії. Недавнє підвищення курсу рубля – це один із ключових факторів для стримування інфляції. Тепер очікують сповільнення цін.

Курс також є важливим показником для російського бюджету. При цьому на військові потреби Москва готова виділити найбільше коштів у 2024 році. Ситуація на ринку валют почала змінюватися, коли російська влада відновила контроль за капіталом. Перш за все це стосується потужних експортерів. Напередодні Володимир Путін публічно заявив, що "Росії потрібне набагато сильніший рубль".

На початку жовтня долар США та євро перетнули критичну важливу позначку в 100 рублів. Цей обвал збігся із промовою Путіна форумі "Валдай".

Таким чином, комбінація більш суворих обмежень, підвищення ключової ставки та зростання цін на нафту рубль з початку жовтня демонструє найкращу динаміку щодо долара у світі. З початку листопада російська валюта подорожчала на 4% відносно долара. Тоді як у серпні рубль входив до трійки найслабших валют у світі.