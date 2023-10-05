У четвер, 5 жовтня, очільник Кремля та російський тиран Володимир Путін виступав на форумі "Валдай". Специфічну родзинку заходу додав черговий обвал російського рубля щодо долара та євро, які у Росії вважають "ворожими валютами".

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Новий обвал рубля

Напередодні завершення сьогоднішньої торгової сесії на фондовій біржі, долар США перетнув позначку в 100 рублів, зрісши на 0,53%. Тоді як євро подорожчало до 105,37 рубля. Зростання склало 0,59%.

Цікаво, що попередній спад зафіксували всього кілька днів тому. Тоді американський долар також коштував більше як 100 рублів. Знецінення російської валюти пояснювали такими причинами:

Відтоком іноземної валюти;

Скороченням профіциту поточного рахунку.

Варто додати, що курс рубля коливався на такому ж рівні, коли російський центральний банк на екстреному засіданні різко підвищив ключову ставку. Також нагадаємо, що в ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук оцінив події, пов'язані з російським рублем. Зокрема, він припустив, що девальвація рубля – це погоджений план російської влади.