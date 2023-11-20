С самого начала на рынке валют в России зафиксировали четкий разворот: рубль начал укрепляться. В частности, на сегодняшний день за доллар нужно заплатить почти 90 рублей.

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Российский рубль "вырос" по требованию Путина

Этот курс близок к среднему показателю, прогнозируемому на 2024 год Министерством экономики России. Недавнее повышение курса рубля – один из ключевых факторов для сдерживания инфляции. Теперь ждут замедления цен.

Курс также является важным показателем российского бюджета. При этом на военные нужды Москва готова выделить больше всего средств в 2024 году. Ситуация на рынке валют начала меняться, когда российские власти возобновили контроль за капиталом. Прежде всего, это касается мощных экспортеров. Накануне Владимир Путин публично заявил, что "России нужен гораздо более сильный рубль".

К теме! В начале октября доллар США и евро пересекли критическую важную отметку в 100 рублей. Этот обвал совпал с речью Путина на форуме "Валдай".

Таким образом, комбинация более строгих ограничений, повышение ключевой ставки и рост цен на нефть рубль с начала октября демонстрирует лучшую динамику по отношению к доллару в мире. С начала ноября российская валюта подорожала на 4% по отношению к доллару. В то время как в августе рубль входил в тройку самых слабых валюты в мире.