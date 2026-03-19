Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 19 березня торгується по 43,89 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 18 березня. Офіційний курс євро становить 50,52 гривні, отже його ціна впала на 11 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 20 березня курс валют буде таким:

долар – 43,96 гривні (+7 копійок);

євро – 50,50 гривні (-2 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 19 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,23 гривні , а продаж – по 44,30 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,71 гривні, а продаж – по 44,45 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 19 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,30 гривні , а продаж – по 51,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,19 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,87 гривні, а продаж – по 51,41 гривні.

Як Нацбанк стримує падіння гривні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що межі можливого послаблення гривні варто оцінювати з огляду на світову динаміку пари євро-долар.

Саме на ці зовнішні тенденції нібито орієнтується Нацбанк, ухвалюючи рішення на валютному ринку. Він й надалі контролює ситуацію, маючи достатньо інструментів. Тож експерт наголосив, що ключову роль зараз відіграють не стільки попит і пропозиція, скільки дії регулятора в межах режиму "керованої гнучкості".

Наприклад, коли курс долара перевищив 44,80 гривні, а на готівковому ринку та криптобіржах його оцінювали в 45 гривень, Нацбанк "жорстко втрутився", що спричинило подальший відкат.