Курс валют на 20 травня: падіння долара та євро триває

На четвер, 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро знову ослабли щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,41 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти знову пішла вниз. Курс зупинився на позначці 33,48, що на 5 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,40 – 27,42.
- Євро – 33,51 – 33,53.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,36 гривні, продаж – 27,54 гривні.
- Євро: купівля – 33,23 гривні, продаж – 33,58 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Згідно з прогнозом МВФ, курс американського долара протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти зійшлись на думці, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс сягне 28,20 гривні.
- У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналуМи бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.