Міністерство економічного розвитку та торгівлі продемонструвало сценарії розвитку економіки до 2024 року. Згідно з прогнозом, курс гривні не перевищить 30 гривень за долар.

Яким буде курс долара до 2024 року

За оптимістичним сценарієм Мінекономрозвитку, до 2024 року американська валюта поступово зростатиме до 28,8 гривні за долар, за песимістичним – до 29,7 гривні за долар.

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У гіршому випадку долар в обмінниках перетне позначку в 30 гривень, а в кращому – коштуватиме не більше ніж 29,2 гривні.

Від чого залежить курс долара

Великий вплив на курс гривні до долара мають:

ціни на експортні та імпортні товари;

привабливість української економіки для іноземних інвесторів;

В Міністерстві розвитку економіки вважають, в найближчому майбутньому українську валюту підтримають іноземні інвестиції. В залежності від сценарію у 2021 році очікується приріст 0,5 – 2 мільярди доларів, а до 2024 року – до 5 – 5,5 мільярда доларів.

Курс валют на 5 лютого

За даними Нацбанку, долар коштує 27,89 гривні . Це на 10 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

. Це на 10 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Європейська валюта також падає в ціні. Євро 5 лютого оцінили в 33,45 гривні, що на 19 копійок менше, ніж 4 лютого.