Офіційний курс долара та євро

У четвер, 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,41 гривні, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знову пішла вниз. Курс зупинився на позначці 33,48, що на 5 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,40 – 27,42.

Євро – 33,51 – 33,53.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,36 гривні, продаж – 27,54 гривні.

Євро: купівля – 33,23 гривні, продаж – 33,58 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

гривні за долар. Згідно з прогнозом МВФ, курс американського долара протягом 2021 року не перетне позначку у 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти зійшлись на думці, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс сягне 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року курс сягне гривні. У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу