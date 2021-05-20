Официальный курс доллара и евро
В четверг, 20 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,41 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты снова пошла вниз. Курс остановился на отметке 33,48, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,40 – 27,42.
- Евро – 33,51 – 33,53.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,36 гривны, продажа – 27,54 гривны.
- Евро: покупка – 33,23 гривны, продажа – 33,58 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Согласно прогнозу МВФ курс американского доллара в течение 2021 никогда не переступит отметку в 27,98 .
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты сошлись во мнении, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 за доллар, а в конце года курс достигнет 28,20 гривны.
- В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала