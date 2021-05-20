Официальный курс доллара и евро

В четверг, 20 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,41 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты снова пошла вниз. Курс остановился на отметке 33,48 , что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,40 – 27,42.

Евро – 33,51 – 33,53.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,36 гривны, продажа – 27,54 гривны.

Евро: покупка – 33,23 гривны, продажа – 33,58 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Согласно прогнозу МВФ курс американского доллара в течение 2021 никогда не переступит отметку в 27,98 .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты сошлись во мнении, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 за доллар, а в конце года курс достигнет 28,20 гривны.

В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала