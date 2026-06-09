Долар побив рекорд, а євро наблизилося до максимуму: курс валют на 10 червня
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на середу, 10 червня. Після чергового стрибка до історичного максимуму долар знову подорожчав. Євро також наблизилося до попереднього рекорду.
Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 9 червня торгувався по 44,51 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 16 копійок проти 8 червня. Офіційний курс євро становив 51,35 гривні, отже його ціна впала на 28 копійок, повідомляє Нацбанк.
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А от 10 червня курс валюти буде таким:
- долар – 44,84 гривні (+33 копійки) – новий історичний максимум;
- євро – 51,89 гривні (+54 копійки).
Зауважте! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 9 червня – 44,51 гривні за курсом Нацбанку. Натомість чинний максимум євро тримається з 22 квітня – 51,91 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 9 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,45 гривні, а продаж – по 44,90 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,70 гривні, а продаж – по 44,80 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,37 гривні, а продаж – по 44,83 гривні.
Що може "врятувати" гривню влітку
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів про стримувальні чинники для валютного ринку.
Зокрема, на початку червня в Україні збільшується пропозиція овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції, що зазвичай стримує зростання цін на окремі товари, а отже й інфляцію.
Окрім того, Нацбанк продовжує контролювати ситуацію, тож у разі посилення загроз підтримуватиме баланс між попитом і пропозицією валюти за допомогою інтервенцій.