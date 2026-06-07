Якою буде ситуація на початку літа

Тож несподіванок навряд варто чекати – попри можливі ризики, ситуація залишатиметься контрольованою. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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На валютний ринок традиційно тиснутиме низка зовнішніх факторів. Наприклад, розвиток ситуації на Близькому Сході, що може позначатися на цінах нафти й пального. Не менш важливими залишаються безпекові ризики всередині України, зокрема перебіг бойових дій та загроза нових масованих ракетно-дронових атак.

За словами банкіра, загострення здатні підвищити інтерес громадян до долара та євро як способу збереження заощаджень. Однак ажіотажного попиту наразі не очікують – потенційне скуповування іноземної валюти стане радше короткочасним сплеском, який не запустить "маховик накручувань" в обмінниках.

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Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Готівковий ринок є більш чутливим до будь-яких загроз, однак його ситуативні зміни часто "не назавжди". Та й варто пам'ятати, що переписуючи чергові цифри на цінниках, він відштовхуватиметься саме від курсових показників безготівкового ринку.

Водночас стримувальним чинником залишатиметься відносно стабільна цінова ситуація. У найближчій перспективі різких інфляційних сплесків не прогнозують, хоча пов'язані з енергетичним сектором ризики зберігаються досі.

Окрім того, Нацбанк і надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку. У разі посилення загроз регулятор має достатньо інструментів для підтримки балансу між попитом і пропозицією, зокрема через валютні інтервенції.

Отже, упродовж тижня 8 – 14 червня будь-які курсові зміни, найімовірніше, будуть "млявими", підсумував експерт.

Корисно! Банкір також нагадав, що гривневі депозити та ОВДП можуть стати альтернативою купівлі іноземної готівки для тих, хто прагне не лише зберегти заощадження, а й захистити їх від інфляції. Ба більше, дохідність таких інструментів нині суттєво перевищує прибутковість валютних вкладів.

Нагадаємо, на найближчому засіданні з питань монетарної політики, що відбудеться вже 18 червня, Нацбанк може залишити облікову ставку без змін – на рівні 15%. Відтак привабливість депозитів у національній валюті навряд істотно зміниться.

Характеристики ринку з 8 по 14 червня: