Які валюти вважають надійними?

Їхня стійкість зазвичай пов'язана з економічною силою держави, стабільністю фінансової системи та попитом у світі. Детальніше про "тиху гавань" для заощаджень розповіла Investopedia.

У світі існують валюти, які зазвичай не знецінюються в періоди ринкових потрясінь чи геополітичної напруги. В нестабільні часи інвестори переводять у них частину капіталу, аби убезпечити свої активи від різких коливань.

Тож через зростання попиту такі валюти можуть навіть додатково зміцнюватися щодо інших грошових одиниць. Щоправда, їхня стійкість не є абсолютною, адже курс здатні похитнути рішення центробанків, торговельні конфлікти, внутрішні економічні проблеми тощо. До найвідоміших валют "тихої гавані" належать:

долар США (на середину травня курс близький до 44 гривень);

(на середину травня курс близький до 44 гривень); швейцарський франк (курс коливається в районі 56 гривень);

(курс коливається в районі 56 гривень); японська єна (орієнтовно 0,28 гривні).

Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припускав, що в разі загострення ситуації на Близькому Сході саме долар може зміцнитися, тоді як євро опиниться під тиском через енергетичні ризики.



"Надійні" гроші часто використовують у торгівлі на фінансових ринках. Інвестори поєднують їх із ризикованішими валютами, заробляючи на зміні настроїв у світовій економіці.

Наприклад, вдаються до так званої стратегії carry trade, коли кошти позичають у валюті з низькими ставками (як-от японська єна) та вкладають в активи з вищою дохідністю.

Зверніть увагу! Торгівля валютами залишається складною та ризикованою діяльністю. Перед будь-якими інвестиційними рішеннями варто ретельно проаналізувати ринок, а за потреби навіть консультуватися з фінансовими фахівцями.

Що варто знати про долар?

Однак ще навесні 2025 року аналітики почали наголошувати – статус долара як головної валюти-"притулку" вже не виглядає беззаперечним, писали в The Wall Street Journal.

Серед причин називали непередбачувану політику Дональда Трампа, насамперед тарифи та постійну зміну риторики щодо міжнародної торгівлі. На цьому тлі навіть голова Федеральної резервної системи визнав, що тривала невизначеність може зробити США менш привабливими для інвесторів.

Джером Пауелл Інвестиційний банкір, голова ФРС США із 2018 року Якщо Сполучені Штати стануть юрисдикцією, де ризики в майбутньому будуть структурно вищими, це зробить нас менш привабливими. Наразі ми цього не знаємо, але, на мою думку, саме такий ефект це матиме…

Куди ще радять вкладати гроші?

Утім, експерти радять звертати увагу не лише на валюти, а й на інші захисні активи, які вже традиційно мають попит серед інвесторів у складні часи. Зокрема, йдеться про: