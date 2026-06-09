Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 9 июня торговался по 44,51 гривне, то есть цена американской валюты увеличилась на 16 копеек против 8 июня. Официальный курс евро составлял 51,35 гривны, следовательно его цена упала на 28 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 10 июня курс валюты будет таким:
- доллар – 44,84 гривны (+33 копейки) – новый исторический максимум;
- евро – 51,89 гривны (+54 копейки).
Заметьте! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 9 июня – 44,51 гривны по курсу Нацбанка. В свою очередь действующий максимум евро держится с 22 апреля – 51,91 гривны.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на обед 9 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,45 гривны, а продажа – по 44,90 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,70 гривны, а продажа – по 44,80 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,37 гривны, а продажа – по 44,83 гривны.
Что может "спасти" гривну летом
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал о сдерживающих факторах для валютного рынка.
В частности, в начале июня в Украине увеличивается предложение овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции, что обычно сдерживает рост цен на отдельные товары, а следовательно и инфляцию.
Кроме того, Нацбанк продолжает контролировать ситуацию, поэтому в случае усиления угроз будет поддерживать баланс между спросом и предложением валюты с помощью интервенций.