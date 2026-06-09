Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 9 червня торгувався по 44,51 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 16 копійок проти 8 червня. Офіційний курс євро становив 51,35 гривні, отже його ціна впала на 28 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 10 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,84 гривні (+33 копійки) – новий історичний максимум;

євро – 51,89 гривні (+54 копійки).

Зауважте! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 9 червня – 44,51 гривні за курсом Нацбанку. Натомість чинний максимум євро тримається з 22 квітня – 51,91 гривні.

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Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 9 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,45 гривні , а продаж – по 44,90 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,70 гривні , а продаж – по 44,80 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,37 гривні, а продаж – по 44,83 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 9 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,32 гривні , а продаж – по 51,99 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,80 гривні , а продаж – по 52,05 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,80 гривні, а продаж – по 52,14 гривні.

Що може "врятувати" гривню влітку

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів про стримувальні чинники для валютного ринку.

Зокрема, на початку червня в Україні збільшується пропозиція овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції, що зазвичай стримує зростання цін на окремі товари, а отже й інфляцію.

Окрім того, Нацбанк продовжує контролювати ситуацію, тож у разі посилення загроз підтримуватиме баланс між попитом і пропозицією валюти за допомогою інтервенцій.