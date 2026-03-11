Який курс валют у банках?

  • За повідомленням "Мінфін" станом на день 11 березня купівля долара в банках коштує в середньому 43,70 гривні (без змін порівняно з учорашнім днем), а продаж – 44,19 гривні (-1 копійка)
  • Купівля євро обійдеться в 50,75 гривні (+3 копійки), а продаж – 51,50 гривні (+9 копійок).

Яка вартість валюти на чорному ринку?

  • Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,01 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,17 гривні (+3 копійки).
  • Натомість купівля євро проходить по 51,34 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,55 гривні (без змін порівняно з вівторком).

Який курс в обмінниках?

  • За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,60 гривні (+75 копійок), а продають – по 44,27 гривні (+50 копійок).
  • Купівля євро проходить по 51,20 гривні, а продаж – по 51,70 гривні.

Що впливає на курс валют?

  • Ганна Золотько розповіла 24 Каналу, що для українців ситуація на Близькому Сході спричинила побоювання, через які валюту накопичують "про всяк випадок". Однак протягом тижня 9 – 13 березня ринок ще залишатиметься чутливим і курсові коливання нікуди не подінуться.

  • Зокрема з війною в Ірані та підвищенням світових цін на нафту, долар почав зміцнювати позиції. Однак через це нестабільною є ситуація на фінансових світових ринках.