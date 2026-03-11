Який курс валют у банках?
- За повідомленням "Мінфін" станом на день 11 березня купівля долара в банках коштує в середньому 43,70 гривні (без змін порівняно з учорашнім днем), а продаж – 44,19 гривні (-1 копійка)
- Купівля євро обійдеться в 50,75 гривні (+3 копійки), а продаж – 51,50 гривні (+9 копійок).
Яка вартість валюти на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,01 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,17 гривні (+3 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 51,34 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,55 гривні (без змін порівняно з вівторком).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,60 гривні (+75 копійок), а продають – по 44,27 гривні (+50 копійок).
- Купівля євро проходить по 51,20 гривні, а продаж – по 51,70 гривні.
Що впливає на курс валют?
Ганна Золотько розповіла 24 Каналу, що для українців ситуація на Близькому Сході спричинила побоювання, через які валюту накопичують "про всяк випадок". Однак протягом тижня 9 – 13 березня ринок ще залишатиметься чутливим і курсові коливання нікуди не подінуться.
Зокрема з війною в Ірані та підвищенням світових цін на нафту, долар почав зміцнювати позиції. Однак через це нестабільною є ситуація на фінансових світових ринках.