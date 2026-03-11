Какой курс валют в банках?
- По сообщению "Минфин" по состоянию на день 11 марта покупка доллара в банках стоит в среднем 43,70 гривны (без изменений по сравнению со вчерашним днем), а продажа – 44,19 гривны (-1 копейка)
- Покупка евро обойдется в 50,75 гривны (+3 копейки), а продажа – 51,50 гривны (+9 копеек).
Какова стоимость валюты на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,01 гривне (+1 копейка), а продажа – по 44,17 гривны (+3 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,34 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,55 гривны (без изменений по сравнению со вторником).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,60 гривны (+75 копеек), а продают – по 44,27 гривны (+50 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,20 гривны, а продажа – по 51,70 гривны.
Что влияет на курс валют?
Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что для украинцев ситуация на Ближнем Востоке вызвала опасения, из-за которых валюту накапливают "на всякий случай". Однако в течение недели 9 – 13 марта рынок еще будет оставаться чувствительным и курсовые колебания никуда не денутся.
В частности с войной в Иране и повышением мировых цен на нефть, доллар начал укреплять позиции. Однако из-за этого нестабильной является ситуация на финансовых мировых рынках.