Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 17 березня торгується по 44,08 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 16 березня. Офіційний курс євро становить 50,57 гривні, отже його ціна впала на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 18 березня курс валют буде таким:

долар – 43,94 гривні (-14 копійок);

євро – 50,63 гривні (+6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 17 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,80 гривні , а продаж – по 44,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,33 гривні , а продаж – по 44,40 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,78 гривні, а продаж – по 44,55 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 17 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,35 гривні , а продаж – по 51,09 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,03 гривні , а продаж – по 51,20 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,76 гривні, а продаж – по 51,42 гривні.

Що зараз визначає курс валют?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ситуація залежатиме від геополітики, а передусім – конфлікту на Близькому Сході та його впливу на економіку й ціни енергоносіїв.

За такого сценарію долар і надалі може залишатися "тихою гаванню" для інвесторів. Американська валюта вже зміцнилася майже на 3% щодо євро, і ця тенденція, ймовірно, збережеться.

За прогнозом банкіра, для українців на готівковому ринку курс долара коливатиметься в межах 43,5 – 44,5 гривні протягом поточного тижня 16 – 22 березня.