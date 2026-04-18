Суботній курс валют: скільки коштують долар та євро в обмінниках
- Офіційний курс валют на 20 квітня: долар – 43,89 гривні, євро – 51,77 гривні.
- 18 квітня у банках купівля долара коштує 43,65 гривні, продаж – 44,21 гривні; купівля євро – 51,40 гривні, продаж – 52,27 гривні.
У суботу, 18 квітня, офіційний курс долара 43,89 гривні, а євро – 51,77 гривні. Однак в обмінниках ціни дещо відрізняються та коливаються залежно від виду валюти.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 18 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (+7 копійок), а продаж по 44,21 гривні (+12 копійок).
- Купівля євро проходить по 51,40 гривні (+13 копійок), а продаж – по 52,27 гривні (+28 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,91 гривні (без змін), а продаж – по 44,10 гривні (-2 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 52,10 гривні (без змін).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43 гривні (-33 копійки), а продають – по 44,10 гривні (+10 копійок).
- Євро купують по 51,32 гривні (без змін), а продають – по 52,35 гривні (+30 копійок).
Як війна на Близькому Сході впливає на валютний ринок?
Як розповів для 24 Каналу Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", нині ситуація нестабільна, що ускладнює роботу економік багатьох країн. Що стосується вартості долара та євро – це фактично показники, які напряму залежать від розвитку подій на Близькому Сході. Саме тому дати точний прогноз, що буде з валютою – неможливо.
Загалом діє таке правило: чим масштабніша геополітична криза, тим стабільнішим буде долар і менш сильним євро.
Щодо українського ринку, курс долара визначають та стримують завдяки політиці керованої гнучкості НБУ. Курс євро не такий стійкий і більше залежить від загальних коливань "долар-євро" на міжнародних ринках.