Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 18 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (+7 копійок), а продаж по 44,21 гривні (+12 копійок).
  • Купівля євро проходить по 51,40 гривні (+13 копійок), а продаж – по 52,27 гривні (+28 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,91 гривні (без змін), а продаж – по 44,10 гривні (-2 копійки).
  • Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 52,10 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

  • За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43 гривні (-33 копійки), а продають – по 44,10 гривні (+10 копійок).
  • Євро купують по 51,32 гривні (без змін), а продають – по 52,35 гривні (+30 копійок).

Як війна на Близькому Сході впливає на валютний ринок?

  • Як розповів для 24 Каналу Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", нині ситуація нестабільна, що ускладнює роботу економік багатьох країн. Що стосується вартості долара та євро – це фактично показники, які напряму залежать від розвитку подій на Близькому Сході. Саме тому дати точний прогноз, що буде з валютою – неможливо.

  • Загалом діє таке правило: чим масштабніша геополітична криза, тим стабільнішим буде долар і менш сильним євро.

  • Щодо українського ринку, курс долара визначають та стримують завдяки політиці керованої гнучкості НБУ. Курс євро не такий стійкий і більше залежить від загальних коливань "долар-євро" на міжнародних ринках.