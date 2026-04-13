Як поразка Орбана вплинула на Угорщину?

Така поведінка трейдерів пояснюється надією на поліпшення стосунків ЄС та Угорщини, повідомляє Reuters.

Як відомо, з форинтом ситуація така:

Зранку форинт на фінансових ринках сягнув максимуму, щодо євро. Курс зміцнився на 2%, сягнувши – 367,81 форинта за євро.

Щодо долара курс також зріс на 1,6%. Він сягнув 315 форинтів за долар.

Зауважимо, правління Орбана тривало протягом 16 років. На його місце прийшов Петер Мадяр (він очолює партію Тиса), повідомляє Reuters.

Важливо! Теперішній розвиток подій дав надію, що може бути розблоковано 18 мільярдів євро замороженого фінансування від ЄС для Угорщини. Раніше ці кошти заморозили через недемократичну поведінку. Окрім цього, очікується вплив результатів угорських виборів на інші країни. Зокрема, Україну і кредит 90 мільярдів євро для неї.

Цікаво, що інвестори почали "закладати" перемогу опозиції на угорських виборах ще декілька днів тому. Трейдерів "простимулював" здійснювати покупки проєвропейський курс Мадяра.

Аналітики з Goldman Sachs уже надали рекомендації новому угорському уряду. Першочергово, Будапешт має розв'язати питання інфляції.

Якщо Угорщина серйозно налаштована на досягнення цієї мети, одним із перших кроків у програмі конвергенції євро було б зниження цільового показника інфляції в Угорщині з нинішніх 3% до 2% у єврозоні, що означатиме значне зниження довгострокової дохідності Угорщини,

– вказують аналітики Goldman Sachs.

Зверніть увагу! Наразі очікується подальше зміцнення форинта.

